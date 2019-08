SottoSopra Fest, Dark Polo Gang live a Gallipoli

Anche la Dark Polo Gang è pronta ad esibirsi al SottoSopra Fest, con un live dedicato a tutti i “trap lovers” domani, giovedì 8 agosto al Ten di Gallipoli.

La gang d'eccellenza del rap italiano e i suoi tre membri, Wayne Santana, Tony Effe e Pyrex/Prynce, rimangono tra gli esponenti più glamour della trap, con uno stile ormai facilmente riconoscibile. Da qualche anno sono anche tra i gruppi più di successo dell'intero panorama musicale italiano, confermando questa tendenza con l'ultimo pezzo "Gang Shit".

Per rendere lo show ancora più ricco, si alternerà sul palco anche Gianni Bismark, con il suo suono originale cresciuto sotto il segno della “maggica” Roma. Emerso con un suono originale e continui riferimenti alla capitale, Gianni Bismark ha dato pubblicato il suo nuovo album "Re senza corona", in cui collabora anche con noti colleghi come Franco 126 e Izi.

Info e link biglietti online:

Link ticektone : https://bit.ly/2VtepcP

Link Ticket UGO: https://ugo.srl/e/4oK

Link Ciaotickets: https://bit.ly/2UR58Mp

Apertura cancelli ore 20:30.

Info Sottosopra Fest: 392 88 39 560