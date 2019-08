Terribile scontro tra due auto sulla provinciale: donna estratta viva dalle lamiere

L’incidente sulla strada che collega Andrano a Spongano: tre le persone ferite nell’impatto. Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco.

Momenti di paura sulla provinciale che collega Andrano a Spongano, dove si sono scontrate due auto, una Fiesta condotta da una donna e un’Alfa Romeo, occupata da un uomo e dal figlio.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna, originaria di Andrano, dalle lamiere. I tre feriti, fortunatamente, tutti in codice giallo, sono stati accompagnati in ospedale per dei controlli dai sanitari del 118.

Sul posto, sono sopraggiunti anche i carabinieri.