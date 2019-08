Alla scoperta della volta celeste: a Cerrate "Astronomi per una notte"

Un appuntamento tutto dedicato ad astrofili e romantici quello di giovedì 8 agosto 2019 dalle ore 20 alle 24 all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, alla scoperta della volta celeste e delle costellazioni che la attraversano nel periodo estivo.

Il Bene concesso al FAI – Fondo Ambiente Italiano dalla Provincia di Lecce sarà scenario di una serata di osservazioni guidate della volta celeste, alla scoperta delle costellazioni che la attraversano nel periodo estivo e a caccia di stelle cadenti. Per l’occasione si potranno degustare i prodotti tipici presenti all’interno del negozio, mentre i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio a tema astrale ispirato ai lavori dell’artista Bruno Munari, che ha fatto della creatività e della fantasia tipiche del gioco infantile la cifra della sua poliedrica ricerca. Con l’impiego di materiali come cartoncino e spago, i bambini realizzeranno le loro costellazioni immaginarie, per poi rilegarle in un libro.

L’attività è prevista fino a esaurimento posti. I bambini di età inferiore ai 5 anni dovranno essere accompagnati dai genitori.

Nel corso della serata, il pubblico potrà inoltre partecipare alle visite guidate all’Abbazia e alla sua chiesa restaurata; fulgido esempio di Romanico pugliese - un tempo fulcro di un monastero bizantino, poi tipica masseria - l’Abbazia di Cerrate dopo i restauri del 2018 è tornata a raccontare la ricchezza e il fascino dell’identità storica e artistica, culturale e paesaggistica del Salento. Con il Patrocinio di Comune di Lecce.

Giorno e orari: giovedì 8 agosto 2019, ore 20 – 24

Ingressi:

*Visita guidata all’Abbazia + osservazione astronomica + degustazione + laboratorio: Intero 12 €; Iscritti FAI 8 € (per ogni adulto o bambino in più che si iscrive al laboratorio 10 € a persona e 7 se è socio)

*Visita guidata all’Abbazia + osservazione astronomica + degustazione: Intero 10 €; Ridotto (6-18 anni) 5 €; Bambini 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) 26 €; Iscritti FAI 6 €; Ridotto per bambini accompagnati da Iscritti FAI 3 €; Famiglia iscritta al FAI 15 €.

Per chi si iscrive la sera stessa in loco il biglietto d’ingresso è gratuito.