Cade mentre scarica merci dal camion: paura per un operaio

L’incidente sul lavoro questa mattina a Lucugnano, frazione di Tricase.

Stava scaricando della merce dal camion, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo per terra e procurandosi una brutta ferita alla testa: è stato condotto in ospedale per un trauma cranico un operaio 71enne, originario di Battipaglia, protagonista di un incidente sul lavoro avvenuto a Lucugnano, frazione di Tricase.

L’uomo che stava scaricando gli elettrodomestici presso il deposito della ditta Pitton Cavalieri ha urtato violentemente la testa.