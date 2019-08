Emergenza rifiuti, sindaci dell'Aro 6 aspettano segnale da Cavallino

I rifiuti già raccolti non potranno tornare nei comuni di provenienza.

I sindaci e i loro delegati dei comuni dell’Aro 6/LE (Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì, Tuglie), riuniti questa mattina in assemblea, dopo aver preso atto che a seguito delle disposizioni di Ager di conferire la frazione organica prima a Poggiardo e dopo a Cavallino e della impossibilità di conferire ai relativi impianti a causa delle ordinanze dei due Sindaci che inibiscono il transito sul proprio territorio dei mezzi trasportanti Forsu, fanno sapere che per ragioni igienico-sanitarie non potranno tornare sui rispettivi territori i rifiuti raccolti, come comunicato dagli stessi alla Prefettura di Lecce.