Intensificati a Gallipoli i servizi antidroga, sia nel centro storico sia nelle marine.

Nelle scorse ore, in particolare, gli agenti di polizia del commissariato locale hanno controllato tre giovani: uno di questi, minorenne, è stato trovato con addosso due dosi di marijuana e segnalato per uso personale a scopo non terapeutico di sostanza stupefacente.