Evade per la terza volta dai domiciliari e accusa malore: 47enne in manette

Finisce di nuovo arrestato un 47enne di Novoli che ha tentato l’ennesima evasione dai domiciliari.

I carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione, il 47enne di Novoli, Cosimo Valerio Marcellino, che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con determinazione del Tribunale di Lecce.

L’uomo nel corso della serata è stato rintracciato in luogo diverso da quello di espiazione privo dell’autorizzazione ad assentarsi dal domicilio prescritto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo ha accusato un forte malore al petto, venendo visitato dai sanitari del 118 e ricoverato presso il locale Pronto Soccorso dal quale è stato dimesso e condotto ai domiciliari.