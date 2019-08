Estorce denaro con le minacce ma alla consegna si presentano i carabinieri: arrestato

Un 49enne di Cavallino è stato arrestato nella serata di ieri.



Ha provato ad estorcere 250 euro anche con minacce di morte ma appena ritira il denato piombano i carabinieri e lo arrestano. In manette è finito Giovanni De Riccardis, 49enne di Cavallino già noto alle forze dell'ordine. La trappola è scattata a seguito della denuncia della vittima. De Riccardis pretendeva denaro a seguito di contrasti e dissidi di natura privata con la vittima poi sfociati in vere e proprie minacce di morte nei confronti del denunciante e del proprio figlio. Secondo i patti, la vittima evrebbe dovuto lasciare 250 euro in contanti all’interno di un armadietto, in uso all’arrestato, sito in uno spogliatoio sul luogo di lavoro di quest’ultimo a Cavallino. Dopo la consegna di denaro sul posto sono arrivati però i carabinieri che hanno bloccato il 49enne. All’interno dell’armadietto sono stati trovati anche alcuni coltelli, che cautelativamente sono stati sequestrati, anche se mai utilizzati. Recuperato il denaro per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di estorsione e, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.