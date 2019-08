Centro Itaca chiude, disabili e lavoratori a casa, Martini: "Salvemini faccia qualcosa"

L'appello del consigliere della Lega di Palazzo Carafa per il ripristino del servizio di assistenza alle famiglie

“Nei giorni scorsi è giunta la comunicazione che il centro Itaca, che da 15 anni rappresenta un punto di riferimento importantissimo per tante famiglie di disabili chiuderà”. Il centro, scrive il consigliere della Lega di Palazzo Carafa Severo Martini “fornisce competente e professionale e amorevole assistenza, alleggerendo tante tragiche situazioni familiari, svolgendo così una funzione sociale meritoria e fondamentale”.

“Venticinque famiglie si ritroveranno a dover gestire il loro disagio e il disagio dei loro ragazzi ,da soli, abbandonati dalle istituzioni miopi, disinteressate e insensibili – continua - oltre a ciò vi è anche l’aspetto anche esso importante di 16 lavoratori e di 16 famiglie che rimarranno senza lavoro e senza mezzi di sostentamento.

Pessimo esordio per la nuova amministrazione Salvemini. Non riusciamo a comprendere il senso di questa decisione a meno che non vi sia un senso di ostilità verso gli operatori, colpevoli forse di aver cominciato a lavorare durante una precedente Amministrazione. Ad ogni buon conto occorre che Regione, Usl e cComune trovino una soluzione che consenta la continuità di un servizio così socialmente utile e che il sindaco dimostri quella sensibilità che tante volte ha ostentato ma fino ad oggi non ha dimostrato su un tema così delicato”.