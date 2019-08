Auto sbatte contro un ulivo e si ribalta: coppia in ospedale

L'incidente sulla Veglie-Porto Cesareo: ferite lievi per i due passeggeri.



Esce fuori strada e si ribalta dopo aver centrato un ulivo. Lo spaventoso incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 10 sulla strada che conduce da Veglie a Porto Cesareo. A bordo dell'auto, una Ford C-Max una coppia di Carmiano che ha riportato miracolosamente solo ferite lievi: il mezzo, infatti, per il doppio urto si è schiacciato sul tettuccio e nella parte posteriore. La dinamica, sulla quale sono al lavoro i carabinieri della stazione di Porto Cesareo, poteva avere conseguenze ben più gravi ma l'arrivo dei sanitari del 118 ha scongiurato il peggio: entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale di Copertino in codice giallo per accertamenti.