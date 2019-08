Massimo Boldi in vacanza a Patù: spettacolo a sorpresa alla "Sagra della sciuscella"

Non ha mancato di dare spettacolo Massimo Boldi: il celebre comico in vacanza a Patù si è cimentato in una divertente performance alla batteria durante la "Sagra della sciuscella". L'attore è stato riconosciuto da alcuni fan, e invitato a salire sul palco, ha suonato a sorpresa un rock'n roll.



Foto e video da "Il gallo"