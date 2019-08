Stregati dalla Puglia: vacanza relax per David e Victoria Beckham

Relax in Puglia per David e Victoria Beckham. Il calciatore e la ex Spice Girl sono in vileggiatura a Borgo Egnazia insieme ai quattro figli. Una vacanza all'insegna delle passeggiate in bici in mezzo alla natura e della buona cucina. Il campione infatti ha documentato sul suo profilo Instagram la cena al ristorante "I due camini": un menù gourmet a base di piatti tipici pugliesi, dai maccheroni ai turcinieddhi, che la stella inglese ha gustato con tanto di "scarpetta" finale.