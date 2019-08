Doppio colpo a Nardò e Gallipoli, ladri in centro scommesse e stazione di servizio

Portati via contanti e una macchinetta cambia-soldi.

Doppio colpo all'alba di oggi tra Nardò e Gallipoli: i ladri – probabilmente la stessa banda – ha preso di mira il centro scommesse Eurobet di via Stazione a Nardò e circa mezz'ora dopo sono ricomparsi sulla Gallipoli-Taviano dove hanno assaltato la stazione di servizio Esso. Nel primo caso i ladri hanno forzato la saracinesca dell'ingresso e hanno messo a soqquadro contenitori e cassetti in cerca di soldi: hanno fatto in tempo a portare via alcuni contanti prima di essere “interrotti” dall'arrivo di alcuni vigilantes dell' istituto privato Fidelpol. Poco dopo hanno preso di mira il bar all'interno dell'area di servizio “Esso”: anche in questo caso hanno forzato la saracinesca e hanno fatto irruzione all'interno riuscendo a portarsi via una macchinetta cambia-soldi. Le indagini sono coordinate dal commissariato di Gallipoli.