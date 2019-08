Classifica delle case vacanze low cost: a sorpresa spunta Casalabate

L’indagine, realizzata dal portale CaseVacanza.it, leader nel settore degli affitti turistici, mette la marina leccese al secondo posto in Italia per chi cerca una soluzione economica ad agosto.

Casalabate tra le mete più economiche d’Italia per vacanze low cost ad agosto. Lo certifica il portale CaseVacanza.it, leader nel settore degli affitti turistici.

La località più economica dove affittare una casa per le vacanze ad agosto è Modica, in provincia di Ragusa, dove per una settimana per quattro persone si spendono in media circa 343 euro. Al secondo posto Casalabate, in provincia di Lecce, con 344 euro. A seguire ancora una località siciliana, Ragusa, con una spesa di 358 euro.