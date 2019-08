Comdata, subito 12 assunzioni: fruttuosa l’intesa con i sindacati

Approvata una deroga temporanea alla causale legislativa. Coinvolti anche i lavoratori con contratto scaduto negli ultimi 12 mesi.

Sottoscritto un accordo sperimentale della durata di 24 mesi teso a garantire il perimetro aziendale sul territorio salentino e la tenuta occupazionale per centinaia di lavoratrici e lavoratori. L’accordo tra i dirigenti di Comdata, azienda rappresentata dal responsabile Relazioni Industriali Luca Mattana, da Raffaella Gristina e da Livia Scarcia, e le organizzazioni sindacali unitamente alla Rappresentanza sindacale unitari, sancisce l’importanza di corrette e stabili relazioni industriali per la crescita e valorizzazione della forza-lavoro in somministrazione, attraverso un costante monitoraggio da parte dell’azienda e del sindacato sull’andamento complessivo del percorso delineato.

Nello specifico, l'accordo prevede una deroga temporanea alla causale legislativa, che consente all'azienda di prolungare i contratti fino ad un massimo di 24 mesi durante i quali saranno previsti incontri trimestrali per valutare se sussistono le condizioni per le stabilizzazioni a tempo indeterminato dei lavoratori, altrimenti costretti ad essere espulsi dal circuito lavorativo di Comdata.

Si è deciso di includere nel bacino dei lavoratori che saranno destinatari dell'accordo, non soltanto quelli presenti in azienda al momento della firma, ma anche quelli a cui è stato cessato il contratto da non oltre 12 mesi.

Per valorizzare ulteriormente l'intesa raggiunta, entro il 1° settembre 2019, verranno stabilizzati 12 lavoratori con contratti in scadenza non più prorogabili sulla base delle condizioni vigenti prima della sottoscrizione dell’accordo.