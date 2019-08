Sicurezza e irregolari, proseguono i controlli da parte della polizia

Diverse le operazioni portate a termine dagli agenti della polizia leccese.

Proseguono i rintracci di stranieri irregolari sul territorio della provincia: nella mattinata di ieri è stato trovato un cittadino gambiano di 22 anni, con numerosi precedenti penali per rapina, furto, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 22enne, essendo irregolare sul territorio nazionale, era già destinatario di un provvedimento di espulsione con l’ordine di abbandonare il territorio nazionale, mai ottemperato. Al giovane, dunque, è stato nuovamente notificato un provvedimento espulsivo ed è stato accompagnato presso il C.P.R. di Caltanissetta – Pian del Lago da dove, ultimate le procedure di identificazione consolare, verrà rimpatriato.

Il 1° agosto, inoltre, è stato accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Torino un cittadino marocchino pluripregiudicato, che dopo aver scontato una condanna a 6 anni per traffico di stupefacenti, è stato espulso poiché pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.