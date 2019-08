Porto Badisco, respinto il ricorso del ristorante: opere abusive da rimuovere

Il ricorso al Tar di Lecce è stato rigettato: ora le opere abusive dovranno essere rimosse.

Stop al ristorante di Porto Badisco, sì al ripristino dei luoghi: è quanto stabilito con sentenza emessa dal Tar di Lecce, che ha respinto il ricorso presentato dalla società “Brezza Marina”, rappresentata dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Michela Merico, con cui era stato richiesto al tribunale l’annullamento dell’ordinanza comunale (la n. 141 del 08.11.2018 a firma del responsabile dell'area tecnica) con cui veniva ordinata la demolizione delle opere abusive nel chiosco "L'approdo di Enea" nella frazione di Porto Badisco.

La vicenda, lunga e controversa, e segnata di diversi capitoli, vede al centro un chiosco che, nel tempo, si è trasformato in una struttura a servizio della balneazione e con ristorante fisso. Il Tar Lecce (presidente ed estensore Ettore Manca) ha ritenuto, con propria sentenza, legittimo l’operato dell’amministrazione comunale, stabilendo, di fatto, che si demoliscano le opere abusive poste in essere.

Il ricorso rigettato era stato proposto dai proprietari del ristorante contro l’ordine di ripristino dei luoghi, con la conseguente revoca dell’agibilità e il ritiro della licenza commerciale. In buona sostanza, il manufatto, negli anni, ha assunto una configurazione diversa rispetto a quella autorizzata in principio, con ampliamenti non autorizzati a ridosso del costone roccioso.

I ricorrenti hanno anche sostenuto che il rilascio dei certificati di agibilità stagionali e le Scia commerciali avessero legittimato nel tempo l’attuale conformazione del manufatto: il Tar ha sottolineato che, al di là delle autorizzazioni ricevute nei singoli anni, ci siano caratteristiche specifiche che le rendono incompatibili con le specifiche prescrizioni della Soprintendenza.