Poste, potenziati gli uffici estivi di Santa Cesarea e Santa Maria al Bagno

Nella provincia di Lecce potenziati uffici postali a vocazione turistica.

Poste Italiane, per gestire l’aumento del flusso di clientela degli uffici previsti durante il periodo estivo, ha deciso di potenziare il servizio a sportello delle sedi di Santa Cesarea Terme e Santa Maria al Bagno. L’obiettivo è quello di assicurare le migliori soluzioni non solo ai residenti, ma anche ai turisti che frequentano questi Uffici postali.