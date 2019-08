Scontro tra due auto all'incrocio, una vettura si schianta su un muro di cinta

L’incidente nella giornata di ieri sulla strada provinciale tra Nardò e Copertino.

Paura nella giornata di ieri a Copertino, dove sulla strada che conduce a Nardò, due auto si sono scontrate a un incrocio: si tratta di una Volvo, su cui viaggiavano due cittadine tedesche, e una Mercedes guidata da un uomo del posto.