Xyella, dalla Regione altri 30 milioni, ok a tutte le domande di reimpianto

La nota del presidente della Regione Michele Emiliano

La Regione Puglia ha stanziato 30 milioni di euro dal Fondo di Sviluppo per il reimpianto di ulivi. Tutte le domande di reimpianto degli ulivi del Salento sono state finanziate e a Lecce si insedierà la task force che istruirà le domande di reimpianti con la collaborazione di personale Arif e del sub-commissario Francesco Ferraro, ex sindaco di Acquarica del Capo, cui sarà conferita apposita delega.

Lo fanno sapere il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Direttore del Dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone.

In particolare, sono state approvate le integrazioni al Piano Operativo “Agricoltura” che dispongono l’allocazione dei 30 milioni di euro rinvenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione e stanziati a favore degli interventi sul territorio danneggiato da Xylella: 29 milioni serviranno per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e un ulteriore milione di euro sarà destinato all’attività di monitoraggio su base catastale delle aree colpite dal batterio così da predisporre elementi informativi utili a semplificare l’iter per il finanziamento dei futuri interventi per la ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato.