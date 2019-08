Reddito di cittadinanza, oltre 15mila domande accolte, 2800 solo a Lecce

Le cifre rese note dal parlamentare Cinque Stelle salentino Leonardo Donno.

Sono 15.099 le domande di reddito e pensione di cittadinanza finora accolte in provincia di Lecce, di queste 2.805 nel solo capoluogo. A darne notizia è il portavoce alla Camera dei deputati del M5S e membro nella commissione Bilancio, Leonardo Donno.

«Abbiamo trovato i soldi, scritto le norme, sono partite migliaia di assunzioni in tutta Italia dei "Navigator" che seguiranno i beneficiari nel percorso di formazione e reintroduzione nel mondo del lavoro e oggi smentiamo coloro che dicevano che il reddito era una presa in giro e un'illusione -afferma Donno- il tre per cento dei cittadini beneficerà di una delle due misure. Dopo aver esteso la platea dei potenziali beneficiari, siamo certi di poter ampliare ancora di più il sostegno offerto alle famiglie e a chiunque abbia perso il lavoro da poco».

Tra i Comuni con il maggior numero di richieste accolte ci sono:

Lecce: 2805

Nardò: 701

Gallipoli: 607

Galatina: 442

Galatone: 402

Monteroni di Lecce: 388

Copertino: 356

Trepuzzi: 334

Casarano: 333

Lizzanello: 321

Surbo: 321

Squinzano: 316