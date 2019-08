Scompare da casa a 15 anni, poi il sospiro di sollievo: ritrovata a Lecce

La ragazzina si era allontanata da casa a Tricase senza cellulare e senza avvertire la famiglia che ha subito sporto denuncia.

Ore di app rensione concluse con un sospiro di sollievo per una famiglia di origine marocchina ma residente nel tricasino che ha denunciato la scomparsa della figlia 15enne. La ragazzina si era allontanata da casa nel pomeriggio di ieri e dopo alcune ore non aveva ancora fatto ritorno. Immediate le ricerche avviate dai carabinieri dopo l'allarme lanciato dai genitori: la 15enne si era infatti allontanata senza denaro, né documenti e cellulare. La 15enne è stata poi rintracciata nella serata di ieri a Lecce: si è scoperto che aveva preso un treno da Tricase per raggiungere il capoluogo, apparentemente senza motivi né una meta precisa. Ricondotta a casa, ha potuto riabbracciare o genitori.