Capigruppo a Palazzo Carafa, ufficializzati gli incarichi

Le scelte dei consiglieri in attesa della composizione delle nuove Commissioni.

È Roberto Giordano Anguilla il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Carafa. L'ufficializzazione è arrivata ieri durante il primo consiglio comunale. Dal coordinatore regionale Erio Congedo e dalla classe dirigente pugliese tutta, gli auguri di buon lavoro: “Un importante riconoscimento alla nuova generazione militante di Gioventù Nazionale, Fratelli d'Italia punta ai giovani e valorizza quindi Roberto Giordano, eletto nella lista di FdI alle amministrative di maggio scorso; trent'anni appena compiuti, una laurea in ingegneria civile, appassionato di sport e impegnato nel sociale e nella catechesi. Militante e dirigente nazionale del movimento giovanile di FdI. Il neo capogruppo guiderà il gruppo più numeroso delle forze di opposizione”.