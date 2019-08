Notte della Taranta ad Ugento per i 30 anni degli Alla Bua

Ospiti del concerto nella località ionica anche La Vestesène con la tarantella garganica.

La quinta tappa del festival itinerante “La Notte della Taranta” fa tappa domani, 7 agosto, ad Ugento.

Si inizierà alle ore 19 in Piazza San Vincenzo con il laboratorio di pizzica e tamburello, che permetterà a tutti i partecipanti di conoscere le basi della pizzica-pizzica e le tecniche per suonare il tamburello. Entrambi gratuiti, il laboratorio di pizzica è aperto a tutti, mentre per il laboratorio del tamburello, oltre ad essere muniti di strumento, è prevista una prenotazione per un numero massimo di 30 persone. (Per prenotare chiamare il 324 059411).

Il laboratorio è curato dai danzatori del Corpo di ballo de “La Notte della Taranta”: Stefano Campagna, Marco Martano, Lucia Scarabino e Serena Pellegrino.

Per i concerti di Altra Tela alle ore 21 Piazza Marchesi di Ugento ospiterà La Vestesène, una formazione artistica nata nel 2016 con lo scopo di promuovere e diffondere la tradizione della tarantella garganica tramandata oralmente dai pastori dello sperone d’Italia che pone l’accento sulle melodie, cantando i racconti di vita e il lavoro degli stessi pastori.

In soli tre anni di attività La Vestesène ha portato la tarantella garganica in giro per tutta la Puglia e ha varcato i confini regionali partecipando alla rassegna I Padri del Folklore di Ravenna. La formazione comprende il maestro Giovanni Delle Fave (fisarmonica), Antonio Mandunzio (chitarra e voce), Maria Villani (violino), Luca Bosco (tamburello e pad), Carmen De Ronzo (voce), Lucrezia Laprocina (voce). I danzatori sono: Antonio Russo, Simona Russo, Costantina Coco, Marianna Cota, Clara Cota, Carmelina di Giovanni, Carmen Ciuffreda.