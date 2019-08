Mercato Lecce, stallo Babacar e spunta l'idea Mitroglu

Proseguono le manovre di calciomercato del Lecce: spunta il nome dell’attaccante greco.

Proseguono le manovre di mercato per il Lecce: sembrerebbe in fase di stallo la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante del Sassuolo, Khouma Babacar, nel Salento, probabilmente a causa dello stesso giocatore che non apparirebbe pienamente convinto.