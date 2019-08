Premio teatrale "La Distilleria" a San Cesario di Lecce

Per tutta l'estate a San Cesario di Lecce proseguono le attività di "Alchimie – la Distilleria De Giorgi residenza artistica di comunità".

Da martedì 6 a giovedì 8 agosto (ore 21 – ingresso libero) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce appuntamento con le tre serate finali della prima edizione del Premio teatrale "La Distilleria". Promosso da Astràgali Teatro, all'interno del progetto "Alchimie", è dedicato a lavori teatrali (originali o non originali) in lingua salentina, che vedono una grande partecipazione della comunità locale. In questo tipo di teatro si cerca un punto di incontro tra l’incessante lavoro della tradizione e della costruzione dell’identità culturale e una convenzione espressiva che riesca in modo efficace a parlare in maniera diffusa e condivisa a molte persone. Nella Distilleria De Giorgi andranno in scena le tre proposte ritenute più meritevoli. "La notte... porta consiglio" di William Fiorentino con la Compagnia Attori Riuniti (6 agosto), "Lu ciucciu te fera" di Vito Antonio Leo della Compagnia La Crisalide (7 agosto) e "La proprietà" di Luigi Pascali della Compagnia A ddu tira la ciuccia (8 agosto) si contenderanno il "Premio teatrale La Distilleria". Grazie ad Alchimie, uno dei più interessanti e imponenti monumenti dell’archeologia industriale pugliese e meridionale, è infatti un luogo aperto al teatro, all’internazionalizzazione della scena, alla formazione d’eccellenza e all’inclusione sociale. Il progetto, sostenuto da Fondazione con il Sud, è promosso dal Centro italiano dell'International Theatre Institute - Unesco e da Astràgali Teatro, in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce e in partenariato con Iti – Unesco Worldwide, Espéro, Teatro dei Veleni, Teatro Zemrude, VariArti, NovaVita, Libera, CPIA Lecce.