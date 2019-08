Torre Chianca, partito il primo soccorso in mare

Sedici gli operatori a lavoro per tutto il mese di agosto.

Il servizio gratuito di Primo Soccorso in mare è iniziato ieri mattina con postazione al Maluha Bay di Torre Chianca. Il servizio sarà attivo nella marina leccese per tutto l’arco di questa settimana. Dalle 9 alle 19 quattro operatori al giorno sono a disposizione per salvaguardare e tutelare i diritti dei bagnanti. Sulla scorta degli annegamenti che nell’ultimo periodo hanno seminato lo sgomento in più aree della costa salentina, la società nazionale di salvamento della sezione di Lecce settore soccorso acquatico, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, hanno messo in piedi la nobile iniziativa con il sostegno di F&P Fabbrica degli Occhiali. Per tutto il mese di agosto gli operatori presidieranno diverse marine della provincia di Lecce con l’ausilio imprescindibile di due moto d’acqua. “La sicurezza sulle spiagge non è mai abbastanza - spiega l’operatore Mirco Gaetani -. La vita è un bene prezioso e un gesto d’amore ci rende sicuramente migliori”. Gli operatori che presteranno servizio avranno a disposizione le attrezzature necessarie per intervenire in casi di emergenza. E sono in possesso dei seguenti requisiti: bagnino di salvataggio, primo soccorso Bls-d/Pbls-d. Ptch, pilota-soccorritore, patente nautica, soccorritore acquatico, Nbcr, subacqueo Arada soccorso, somministrazione di ossigeno, elisoccorritori e tecnico soccorritore pluviale e alluvionale. Gli operatori che avranno il compito di vigilare, e se è del caso d’intervenire, sono Mirco Gaetani, Ercole Nuzzo, Luca Caricato, Marco Nuzzo, Antonio Donno, Gabriella Prinari, Antonio Chiga, Stefano Cagnazzo, Diego De Lorenzi, Gianluca Mingiano, Federico Bevilacqua, Sabina Conte, Raffaele Tafuro, Micaela Colucci, Lorenzo Contaldo e Alessandro Nahi. Numero d’emergenza: 3277396404.