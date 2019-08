Weekend di incidenti e decessi: "Alla guida non sottovalutare proprie condizioni psicofisiche"

Il presidente dell’ordine degli psicologi pugliesi interviene sul weekend nero pugliese: “Spesso l’automobilista sopravvaluta le proprie capacità di controllo”.

Quello appena trascorso è stato un weekend nero sulle strade pugliesi, con ben 4 decessi nel corso di incidenti stradali.

“Troppo spesso ce la prendiamo con le strade, ma il rischio maggiore siamo noi”, afferma il presidente dell’Ordine degli Psicologi della regione Puglia Antonio Di Gioia.

“Non entro nel merito degli episodi, ma mi limito a segnalare che il numero di incidenti aumenta soprattutto d’estate e questo non è un caso. In questo periodo dell’anno ci sono una serie di fattori che incidono sulle condizioni degli automobilisti: lo stress, l’assunzione di alcol o droghe, anche leggere, l’utilizzo di cellulari ed altre apparecchiature elettroniche diventate ormai una vera piaga. Infatti basta davvero poco, un messaggio, un video o guardare i social per perdere il controllo. Ma anche ore di stordimento nei locali, il caldo, il sonno, visto che la sera si fa sempre più tardi. Le cause che possono portare alla distrazione sono un’infinità. Di contro, però, queste condizioni vengono minimizzate da chi si mette alla guida, che sottovaluta le proprie condizioni psicofisiche e, invece, sopravvaluta le proprie capacità di controllo”.