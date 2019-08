Via XXV Luglio, due campi nuovi di zecca per gli amanti del tennis

Comune di Nardò e circolo tennis finanziano il rifacimento di due dei tre campi della struttura.

Due campi nuovi di zecca per gli appassionati praticanti del tennis in città. La superficie di due dei tre campi dell’impianto di via XXV Luglio, infatti, è stata sottoposta a completo rifacimento e la vecchia erba sintetica è stata sostituita da una moderna resina acrilica di ultima generazione. Si trattava di superfici ormai deteriorate dal progressivo utilizzo e dagli agenti atmosferici (soprattutto le due nevicate nel corso degli ultimi tre anni). Uno dei campi è già stato ultimato, l’altro sarà a disposizione entro pochissimi giorni.

Il costo complessivo dell’intervento, cioè 40 mila euro, è stato ripartito in 10 mila euro di contributo comunale, in altri 10 mila 272 euro di scomputo da parte del Comune dell’affitto della struttura che avrebbe dovuto incassare e il resto risorse proprie del Circolo Tennis “I Campetti” di Nardò che gestisce l’impianto. Con lo stesso provvedimento con cui ha finanziato l’intervento (la delibera di giunta n. 343 del 12 luglio) l’amministrazione comunale ha aggiornato il canone annuo per l’affitto della struttura a 3 mila euro e ha prorogato la concessione della gestione al Circolo Tennis “I Campetti” sino al 12 gennaio 2027.

“Ci fa molto piacere - dice il vicesindaco Oronzo Capoti - che i tantissimi praticanti del tennis a Nardò possano giocare su superfici nuove e più adeguate alle loro esigenze. Peraltro, questa è una struttura che negli anni è cresciuta molto a livello organizzativo e nell’appeal per chi lo frequenta, con tanti appassionati che vengono da fuori città e partecipano ai tornei organizzati dal Circolo. Con uno sforzo comune si è potuto fare un intervento molto significativo e che, viste le condizioni dei campi, era assolutamente necessario”.