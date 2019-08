Olivia Palermo a Lecce: la città barocca conquista la newyorkese icona di stile

Influencer da oltre 6 milioni di follower in visita nel Salento.



Scatti e stories su Instagram per mostrare la bellezza del centro storico di Lecce ai suoi oltre 6 milioni di follower. Olivia Palermo, modella e attrice americana e icona di stile sul web, è in visita nel capoluogo barocco.

La 33enne influencer newyorkese è apprezzata soprattutto dagli appassionati di moda e i suoi look sofisticati e chic ispirano tendenze e passerelle. Negli anni è stata testimonial di Hogan e Max&Co.