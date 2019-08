Spazzatura a Punta Pizzo. Italia Nostra scrive al sindaco: "Bonifica e nuovi cassonetti"

In zona sono presenti ammassi di spazzatura a ridosso delle dune.



Cumuli di rifiuti abbandonati in spiaggia lungo il litorale del Parco naturale regionale “Litorale Punta Pizzo - Isola S. Andrea. La denuncia arriva da Marcello Seclì, presidente di Italia Nostra – Sezione Sud Salento che ha scritto al sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, all'assessore all'Ambiente e all'autorità di gestione del Parco per chiedere un immediato intervento di bonifica della battigia e anche l'impegno a posizionare dei cassonetti.

“Sono giunte in questi giorni diverse segnalazioni da parte di alcuni bagnanti per il fatto che lungo il litorale sud di Gallipoli (in piena area Parco naturale, immediatamente dopo gli alberghi) sono presenti da diversi giorni cumuli di rifiuti di vario genere che soggetti irresponsabili ritengono lecito abbandonare (forse in mancanza di appositi cassonetti) incuranti del danno ambientale che tali comportamenti vanno a determinare. Ciò nonostante risulta opportuno, a parere della scrivente, che detti cumuli di rifiuti siano tempestivamente rimossi e che (se non già presenti) siano collocati in maniera appropriata appositi contenitori in modo che non vi siano “giustificazioni di sorta” perché qualcuno continuino continui ad abbandonare i rifiuti determinando un evidente nocumento ambientale e un degrado paesaggistico del Parco naturale”.