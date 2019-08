Serata “Flashback” per la nuova Clio, sul palco anche lo Zoo di 105

La grande festa per la presentazione della nuova Renault colorerà, questa sera di musica e divertimento la marina di Torre San Giovanni ad Ugento.

La terza tappa del tour di “Flashback” coincide con la presentazione in esclusiva per il territorio pugliese della nuova Renault Clio e si terrà a Torre San Giovanni questa sera. Il centrale lungomare della marina di Ugento, infatti, farà da cornice naturale al party di presentazione della nuova arrivata in casa Renault, L’evento è voluto e presentato da Guglielmo De Nuzzo spa con il patrocinio del Comune di Ugento e con la direzione artistica della Bestproduction di Salvatore Mauro.

Ad aprire la lunga notte di festa e di musica, da cantare e da ballare, sarà Flashback, una conferma per l’estate 2019. Un unico e lunghissimo show racchiuso in una mega area-live, con scenografie complete ed effetti speciali, per un viaggio a spasso nel tempo dagli anni '80 al Duemila: nel cast artistico Claudia Cesaroni e Alessia Cuppone da Radio Norba, che presenteranno le esibizioni canore dal vivo di LaNik e Micol, la performance alla tastiera di Davide Donadei, reduce dall’esperienza dello scorso anno ad Amici di Maria De Filippi, le coreografie del corpo di ballo della The Best Academy impreziosite peraltro da spettacolari esibizioni aerial acrobatic e break dance. Per concludere con i dj-set curati da Matteo Moro e Michele D’Elia, che guideranno lo spettacolo tra emozioni, videoshow live, ricordi e divertimento.