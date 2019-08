Restyling “Via del Mare” avanti spedito. La Nord si colora di giallorosso

Si lavora duramente all’interno del Via del Mare. In attesa che i protagonisti in maglia Lecce scendano in campo a difendere i colori giallorossi, questi ultimi si stanno facendo strada sugli spalti dell’impianto cittadino in linea con i lavori di restyling portati avanti dal club.

A poco meno di un mese dalla prima casalinga con l’Hellas Verona, in programma l’1 di settembre, il club sta portando avanti le operazioni di rifacimento del terreno di gioco, della recinzione, la sostituzione delle balaustre e dei seggiolini. Particolarmente suggestiva l’immagine della Curva Nordcompletamente colorata di giallorosso, come si può evincere chiaramente dall’immagine pubblicata in copertina.





Fonte: salentosport.net