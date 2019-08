A “CiboPerBacco” la pesca sostenibile e i prodotti del territorio: ospite Helen Mirren

Alla due giorni del festival di Melissano ci saranno anche Andy Luotto e il gustosofo Michele Di Carlo con un cocktail preparato per l’occasione.

Il premio Oscar Helen Mirren ospite a CiboPerBacco a Melissano. Il prossimo 7 agosto, serata d'apertura del festival, l’attrice hollywoodiana e il marito, il regista Taylor Hackford, visiteranno gli stand dell’evento per conoscere le storie ed i prodotti dei contadini custodi e dei piccoli produttori locali. L’occasione sarà importante per far conoscere la storia del presidio dei Pescatori di Ugento e del progetto che li vede legati a Slow Food.

L'evento, organizzato dalla Pro Loco locale con la collaborazione del Comune di Melissano e il patrocinio della Condotta Slow Food Sud Salento, si configura come kermesse sociale, culturale ed enogastronomica che ambisce ad essere trampolino di lancio per idee, collaborazioni, consapevolezze.

L’argomento principale di quest'anno sarà la piccola pesca costiera e la sua sostenibilità perché la cura dei nostri mari passa dalla difesa e dalla promozione delle antiche tradizioni dei pescatori rispettose dell’ambiente e della biodiversità.

La sera di apertura dell’edizione 2019, vedrà l’allestimento del grande evento “Osteria Piazza Vecchia”, una particolarissima cena sotto le stelle nel centro, appunto, della Piazza Vecchia di Melissano. Un menu che racconta il territorio attraverso prodotti PAT, DOP, di Comunità e Presidi Slow Food, tutti rigorosamente locali.

Ad inizio anno si è concluso il progetto “Cap Salento” (Comunità degli Agricoltori e Pescatori Salentini) nato con l’obbiettivo di tutelare l’ambiente e promuovere la riscoperta delle pratiche agricole e di pesca sostenibili che tutelano i piccoli produttori ed i prodotti a rischio di estinzione. È nato così il Presidio Slow Food della pesca sostenibile delle secche di Ugento che Ciboperbacco si è proposto di raccontare e, nel suo piccolo, sostenere.

Per l’edizione 2019 di Ciboperbacco, tutto ruoterà infatti intorno al pescato “sostenibile” dei 9 pescatori del Presidio: dal cooking show di Andy Luotto, al contest culinario che vedrà protagonisti massaie, appassionati e tutti coloro i quali vorranno mettersi in gioco sul palco di Ciboperbacco cimentandosi in una gara diretta dallo stesso Luotto dove il vincitore verrà eletto da una giuria popolare e da una giuria tecnica di tutto peso.

Anche il menù dell'Osteria di Piazza Vecchia avrà come protagonista indiscusso il pesce accompagnato da prodotti PAT e di Comunità e Presidi Slow Food.

Il percorso enogastronomico che si snoderà fra le viuzze del paese racconterà invece le piccole aziende del territorio rigorosamente produttrici, l'artigianato locale, lo Street Food, la Piazza del vino e i microbirrifici per culminare nel suggestivo giardino interno di Palazzo De Donatis con Spirits&Music diretto dal gustosofo Michele Di Carlo che guiderà gli avventori in un percorso sensoriale fatto di Cocktails e Distillati di Bonaventura Maschio e i Sigari di “Amici del Toscano”.