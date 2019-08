Terzo supermercato derubato in poche ore, ladri in azione nella notte

I malviventi hanno preso di mira il "Supermac" di Sannicola portando via l'incasso dal registratore di cassa.



A distanza di poche ore, la banda dei supermarket è entrata nuovamente in azione. Dopo i colpi a Galatone e ad Alezio, i malviventi hanno preso di mira il “Supermac” di Sannicola vicino la statale 101: intorno alle 4 hanno forzato la porta d’ingresso avventandosi sul registratore di cassa. Il tutto in pochi minuti. Sul posto, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Gallipoli che hanno prelevato le immagini di videosorveglianza per ricavare eventuali dettagli utili alle indagini. La banda in azione nelle ore precedenti era composta da quattro persone col volto coperto da un passamontagna: l’ipotesi è che siano le stesse persone.