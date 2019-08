Tra Calvino e Tondelli, a Castro il reading di Lodo Guenzi e Bebo Guidetti

Appuntamento lunedì 5 agosto nel castello aragonese di Castro (ore 21:30) con ingresso Libero. Per la prima volta in Puglia il reading/spettacolo dei membri de Lo Stato Sociale.

Un’insolita serata di teatro andrà in scena Lunedì 5 Agosto nella bellissima cornice del Castello Aragonese di Castro a ingresso libero. Per la prima volta arriva in Puglia “Libertini Invisibili”, il reading – spettacolo teatrale di due membri de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi e Bebo Guidetti.

Lodovico "Lodo" Guenzi e Alberto "Bebo" Guidetti - rispettivamente, voce e beatmaker dello Stato Sociale - si confronteranno con la parola scritta e con due mostri sacri della letteratura italiana, Italo Calvino e Pier Vittorio Tondelli, alternando alla lettura dei due autori anche altri testi e poesie proprie, fino alla catarsi finale in dialogo e gioco con il pubblico.

Dall’incontro impossibile tra il mondo sfacciato di Altri libertini e le raffinate fantasie combinatorie delle Città invisibili, nasce un reading che suona come la musica dello Stato Sociale: imprevedibile, sfrontato, geniale.

Lo spettacolo promosso dall’amministrazione comunale è curato da We Reading, il format di letture e lettori non convenzionali che sta riscuotendo successo in giro per l’Italia.

Ore 21:30, ingresso libero.

c/o Castello Aragonese – piazza Perotti, Castro