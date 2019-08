"Il piccolo principe" nel castello aragonese di Otranto

L’opera di Antoine de Saint-Exupéry, con l’adattamento e la regia Salvatore Della Villa, dal 5 al 7 agosto, in scena nel Castello Aragonese di Otranto.

Il 5, 6 e 7 agosto 2019, nel Castello Aragonese di Otranto alle ore 22.00, avrà luogo IL PICCOLO PRINCIPE di Antoine de Saint-Exupéry, adattamento e regia Salvatore Della Villa.

La produzione dello spettacolo è giunta al suo IV° allestimento dopo il successo di critica e di pubblico, e lo spettacolo essendo adatto sia ai bambini che agli adulti, ha registrato il sold out in tutte le repliche fino ad ora programmate dal 2008 ad oggi. Spettacolo fedelissimo al testo di Saint-Exupéry, la cui produzione è stata una delle rare mondiali autorizzate dagli eredi e Gallimard, che hanno concesso il placet scrupoloso di rappresentazione per l'adattamento e la regia a Salvatore Della Villa. Gli stessi costumi e scene, disegnate dall'artista Disney Emilio Urbano, sono fedeli ai disegni originali dell'autore. Le musiche originali sono firmate da Gianluigi Antonaci, che ha cucito addosso ad ogni personaggio note e temi identificativi di grande atmosfera.

Con Filippo De Carlo, Salvatore Della Villa, Matteo Padula, Rossana Peraccio, Maria Margherita Manco, Mariapaola Sistilli, Elena Spinelli.

Musiche Originali e Sonorizzazione Gianluigi Antonaci

Disegni Scene e Costumi dagli originali Emilio Urbano

Video di Scena Andrea Federico

Trucco di Scena Sandra De Santis Gianfranco Protopapa

Realizzazione Costumi Degas – Elena Cretì

Realizzazione Scenografia Depo Scenografie

Macchinista Giancarlo Baglivo

Organizzazione Sara Perrone Elena Spinelli

Adattamento e Regia Salvatore Della Villa

Uno spettacolo fedele e coinvolgente che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti. Una galleria di figure attualissime, metafore della condizione umana. Fedele al testo di Saint-Exupery, Salvatore Della Villa inserisce elementi di grande originalità. Uno spettacolo coinvolgente, un allestimento dal sapore “felliniano” allegramente sognante, che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti.