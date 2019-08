Nesli e Fiordaliso in concerto ad Andrano

Martedì 6 agosto il concerto di Fiordaliso e Nesli in Piazza Unicef.

Il Comitato Festa Patronale 2018/2019 è lieto di annunciare che il programma dei festeggiamenti della Nostra protettrice Maria SS.ma delle Grazie si concluderà con il concerto di due grandi artisti: Fiordaliso e Nesli.

Fiordaliso Marina, cantautrice italiana di musica pop rock, con la partecipazione a ben 9 Festival di Sanremo e oltre 6 milioni e mezzo di dischi venduti nella sua carriera, salirà sul palco di Piazza Unicef martedì 6 agosto alle ore 21.30. L' artista si esibirà con i più grandi successi del suo repertorio, regalandoci grandi emozioni.

A seguire, dopo il successo del tour 2019 “Vengo in Pace”, l'inconfondibile sound di Nesli, cantautore e rapper italiano, infiammerà la piazza con un percorso musicale, autobiografico e “fatto da parole”. “Vengo in pace”, titolo omonimo del suo ultimo album, rappresenta l'ultimo capitolo di una trilogia iniziata con “Andrà tutto bene” nel 2015 ed è stato scelto in opposizione alla violenza verbale dei social network.