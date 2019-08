Allarme Granchio azzurro sulle spiagge leccesi, numerose le segnalazioni

Si tratta di una specie aliena, come chiarisce la vicepresidente dell’associazione Ata-Pc Lecce, Primula Leo, che minaccia la biodiversità e la pesca.

Una specie aliena che minaccia la biodiversità: la vicepresidente dell’associazione ATA-PC Lecce, Primula Meo, che da oltre 10 anni si occupa attivamente di salvaguardia dell'ambiente e protezione degli animali, lancia l’allarme “granchio azzurro”. Sono diverse le segnalazioni da parte dei bagnanti che hanno avvistato l’esemplare sulla riva delle spiagge di Torre Rinalda e Spiaggiabella.

“Conoscendo l'aggressività di questa specie aliena – afferma - che, a causa dell'intensificarsi del traffico marittimo trans-oceanico e dell’aumento della temperatura, sta colonizzando il nostro mare ho ritenuto opportuno segnalarne la presenza nelle marine leccesi agli organi di stampa affinché i bagnanti prestino molta attenzione, controllando soprattutto i bambini che, scambiandolo per un comune granchio autoctono, potrebbero ferirsi sia per la forza con cui stringe le sue chele taglienti sia per la presenza di spine acuminate sul carapace”.

“Purtroppo – continua Meo – il Granchio azzurro è una specie aliena che ha invaso il Mar Mediterraneo e minaccia la biodiversità autoctona in quanto è in grado di predare altri crostacei, molluschi, pesci e, addirittura, distruggere le reti e altra attrezzatura di pesca”.

Maurizio Pinna, ricercatore di ecologia dell’Università del Salento e coordinatore scientifico del progetto Interreg-Adrion denominato IMPRECO, contattato per l’occasione dalla Meo, ha confermato quanto già sopra esposto e ha aggiunto che “la presenza nel Mare Adriatico del granchio alieno proveniente dal Golfo del Messico - Callinectes sapidus - non è una novità. L'aumento della temperatura e l'assenza di predatori naturali facilitano la capacità di questa specie di incrementare la propria densità ed estendere l'areale di distribuzione fino ad invadere anche le zone di balneazione. Lungo le coste di Grecia e Albania, il Granchio azzurro é ormai una forte minaccia per il mantenimento della biodiversità autoctona e per la pesca, principale servizio ecosistemico per la popolazione costiera di questi Paesi”.

“Per questi motivi – ha aggiunto - si stanno predisponendo le prime azioni pilota rivolte alla mitigazione degli impatti negativi di questa specie aliena. Nel Salento la presenza del Granchio azzurro è ben conosciuta e studiata negli ambienti acquatici di transizione, come ad esempio nella Laguna di Acquatina, ma dalle recenti segnalazioni non si può escludere che possa determinare impatti negativi anche su altri servizi ecosistemici, arrecando fastidio a bagnanti e turisti non adeguatamente informati”.