Critiche a Caroppo: "Tre mesi di annunci". La replica: "Confrontiamoci in piazza"

Dal gruppo di opposizione evidenziate le criticità nei primi tre mesi di amministrazione Caroppo, dalla gestione del verde alla promozione del territorio. Il sindaco: “Confrontiamoci in piazza”.

Si riscalda il clima politico a Minervino di Lecce: il gruppo di opposizione “Insieme” dell’ex sindaco Fausto de Giuseppe, in un post sui propri canali analizza i primi tre mesi della nuova amministrazione di Ettore Caroppo, puntualizzando come, al di là delle “grandi promesse” su una citta “più verde”, si stiano evidenziando delle criticità.

“Abbiamo un sindaco – si legge - che si fa paladino della Green Energy, ma non rinuncia al diesel del suo parco auto, criticando al tempo stesso il camion ottenuto dalla precedente amministrazione. Come a dire ‘si, sono vegetariano, ma mica rinuncio alle polpette home made’. Abbiamo un presidente del consiglio, componente dell’associazione Lega Ambiente, che mica si può sporcare le mani impugnando il tagliaerba, che altrimenti si rovina la giacca, la camicia e pure la pochette. Una delegata alle associazioni che alla riunione con le associazioni (non una volta, ma ogni volta) si chiude in un mutismo selettivo (selettivo certamente, che a parlare dietro al ventaglio al compagno di banco durante i Consigli Comunali vengono via tutti filtri), un Vice Sindaco che, ‘che bello, finalmente una donna vice’, ma che diamine, facciamo sapere di che pasta sono fatte le donne, e invece niente, mutismo anche lei”.

L’opposizione ironizza sulla “ricrescita dei ciuffetti di erba” che si sarebbero trasformati “prima in bellissime siepi, poi alberelli, infine arbusti”: “Arredo urbano – si legge ancora - arricchito da nuovi passaggi pedonali, anzi no, uno solo – in via S. Anna, 46 (si veda ordinanza n.12 del 29/07/2019) – in barba ai vincoli di carattere tecnico, esistenti fino a maggio 2019, che dopo boh, chissà perché sono spariti - perché quelli in via Castello, via Scarciglia e via Vittorio Emanuele, via Kennedy facevano schifo, vero? Ah, no, anche qui ci sono dinamiche che noi comuni mortali non potremmo capire. O meglio, capiamo benissimo, e pure troppo, è che poi semplicemente per il momento annotiamo”.

Infine un riferimento anche all’appuntamento di Maglie al Mercatino del Gusto, dove sottolineando che “va bene se serve per pubblicizzare le realtà aziendali del territorio minervinese” ma si chiarisce anche in un commento “che l’iniziativa è stata buona, ma colpisce solo il criterio di selezione delle aziende, che favorisce all'80% i soliti amici e penalizza altre aziende che hanno la sfortuna di non trovarsi nelle benevolenze dell'amministrazione. Poi auguriamo comunque di cuore a tutti i partecipanti che rappresenteranno Minervino di avere 5 giorni di successi per loro e per noi. E speriamo vivamente che si riesca a mantenere questa iniziativa nei prossimi anni”.

È proprio a partire da questo punto che il sindaco Caroppo interviene e replica con un proprio commento lapidario, invitando l’opposizione a convocare un incontro pubblico per confrontarsi nel merito delle questioni sollevate.