Assaltano due market ma vengono messi in fuga: caccia ai malviventi

Due colpi nel giro di pochi minuti tra Galatone e Alezio.

Hanno preso d’assalto due market nel giro di pochi minuti i quattro malviventi, entrati in azione all’alba, a Galatone e ad Alezio: gli individui sono riusciti a portare via un bottino in via di quantificazione, ma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro.