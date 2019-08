Sbalzati dalla moto dopo terribile scontro a un incrocio: giovane coppia in ospedale

Sono gravi i due giovani rimasti coinvolti nell’incidente, avvenuto sulla litoranea di Roca, nella marina di Melendugno.

Sono gravi le condizioni di una giovane coppia, rimasta coinvolta in un terribile incidente, avvenuto in queste ore sulla litoranea di Roca, nella marina di Melendugno: i due, un 19enne, e una ragazza, entrambi di Lecce, viaggiavano a bordo di un motociclo verso Torre dell’Orso, quando, in circostanze ancora non ben definite, si sono scontrati a un incrocio con un’auto, condotta da un uomo di Calimera.

Sembra che la vettura, proveniente da via Vicinale Mancarella, impegnava la litoranea per andare verso Roca, mentre sopraggiungeva la moto da Roca diretta verso Torre dell’Orso. Terribile l’impatto, avvenuto a metà mattinata: la ragazza, sbalzata dal mezzo, è finita su una signora che si recava a piedi verso la Grotta della Poesia.