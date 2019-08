La Scuola Volley Showy Boys presenta i nuovi corsi

Nuova stagione, nuova programmazione.

Archiviate, almeno per il momento, le pratiche di segreteria per l’affiliazione 2019-2020 e l’iscrizione della prima squadra al campionato regionale di serie D, i dirigenti della Showy Boys Galatina concentrano l’attenzione sui nuovi corsi di pallavolo della Scuola Volley.

Dopo il successo della passata stagione sportiva, sia in termini di numero di allievi e di allieve partecipanti che di attività didattica svolta in palestra, si riaprono le iscrizioni al “Lab Showy”, il laboratorio di sport e di formazione tecnica che la società bianco-verde ha voluto per tutti i suoi giovani atleti. Come consuetudine, grande impegno nella programmazione e tanto entusiasmo per la Showy Boys, la società sportiva di Galatina che, al titolo di Scuola Regionale di Pallavolo assegnato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dallo scorso anno, può vantare (insieme ad altri cinque club della Puglia) il prestigioso Marchio d’Argento Fipav quale certificazione di qualità dell’attività giovanile.

Novità nell’offerta formativa dei corsi e conferma dell’elevato standard qualitativo. La Scuola Volley presenta così i corsi di minivolley S3 e pallavolo per ragazze e ragazzi. L’attività di formazione sarà sempre coordinata dal direttore Gianluca Nuzzo e vedrà un ampliamento dei gruppi di lavoro e una più equilibrata suddivisione delle fasce orarie di attività per consentire a tutti i tecnici federali dello staff bianco-verde di poter seguire con la massima dedizione tutti gli allievi.

Un’offerta formativa a 360 gradi che inizia con il corso di “Avviamento allo sport (minivolley S3)” e prosegue, per i più grandi, con il corso di “Pallavolo”. Il primo aperto alle bambine e ai bambini dai 5 agli 11 anni e strutturato in modo tale da risultare un’attività motoria polivalente e multilaterale ispirata alle tecniche della pallavolo; il secondo, invece, riservato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni che ha come obiettivo principale quello di fare apprendere le basi tecniche della disciplina e l’aspetto tattico del gioco. Quindi, un programma didattico completo e aggiornato per i corsi della Showy Boys e una Scuola Volley che funge da percorso di vita sportiva e valido punto di riferimento anche per la fase di crescita umana dei più giovani.