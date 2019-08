Era ai domiciliari ma viene trovato fuori dalla propria abitazione: in carcere

Finisce in carcere per la violazione un 48enne di Taviano.

Nella giornata di ieri a Taviano, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento dell’esecuzione pena emessa dall’ ufficio di sorveglianza Lecce, arrestando Fabio Nobile, 48enne del posto, già sottoposto ai domiciliari.