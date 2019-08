Anziano alla guida travolge pedone: entrambi condotti in ospedale

L’incidente è avvenuto a Corsano: entrambi gli anziani coinvolti sono finiti in ospedale.

Con l’auto ha travolto un pedone: è accaduto in via Regina Elena, a Corsano, dove un 73enne del posto ha investito un suo coetaneo, che stava camminando in strada. Sul posto, immediati i soccorsi del 118, chiamati a soccorrere entrambi gli anziani: la persona investita, infatti, è stata condotta d’urgenza al “Fazzi” di Lecce in gravi condizioni; l’automobilista è stato portato in ospedale a Tricase, per lo stato di shock accumulato nell’incidente.