Si lancia dall'aereo ma il paracadute resta chiuso: si schianta al suolo e muore

La terribile tragedia si è consumata nella provincia di Potenza.

Tragedia in provincia di Potenza, dove un 45enne pugliese, originario della provincia di Bari, si è schiantato al suolo dopo un incidente col paracadute: l’uomo si era lanciato da un aereo, decollato dalla pista di Lavello, quando qualcosa è andato storto. La leva del paracadute, infatti, non ha funzionato correttamente restando chiusa.