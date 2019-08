Bloccati sui binari tra le sbarre del passaggio a livello: tragedia sfiorata a Mesagne

Fortunatamente il treno ha rallentato la marcia e nessuno è rimasto ferito.



Hanno deciso di oltrepassare la sbarra del passaggio a livello nonostante il semaforo rosso e il segnalatore acustico. Ieri mattina tre uomini a bordo di un furgone sono rimasti chiusi tra le sbarre sul binario della linea ferroviaria di Mesagne dopo aver cercato inutilmente di superare il passaggio a livello prima che arrivasse il treno. Fortunatamente il personale delle ferrovie con l'ausilio della polizia ha gestito l'attraversamento del treno in maniera sicura, facendolo procedere a velocità ridotta e permettendo al furgone di liberare il passaggio alzando le sbarre di protezione.

Il conducente del furgone è stato multato per l'imprudenza commessa e rischia la denuncia per interruzione di pubblico servizio.