"Festival Estate" a Campi: al via martedì 13 agosto

Spettacolo, sport e divertimento con un ricco programma di iniziative presentato ieri a Campi.



Sarà all'insegna della Cultura, dello Sport e dello Spettacolo il ricco cartellone degli eventi del "Festival estate 2019" che è stato presentato a Campi Salentina.

Il programma delle iniziative, curato dall'Assessorato alla Cultura, retto da Laura Palmariggi, insieme al Consigliere allo Sport e alle Politiche Giovanili Davide Caretto e alla Consigliera al Marketing Territoriale Alessandra Spalluto, partirà martedì 13 Agosto alle ore 20,30 in Villa Comunale, con la cerimonia di inizio del torneo di calcetto.



Successivamente sarà un alternarsi di manifestazioni Culturali, Sportive e di Spettacolo: rappresentazioni teatrali, tornei di varie discipline sportive, concerti e iniziative legate al tema dell’ambiente.



Numerose le associazioni che parteciperanno agli eventi e che avranno un ruolo da cooprotagoniste.



Ecco le dichiarazioni condivise del Vicesindaco con delega alla Cultura Laura Palmariggi, del Consigliere allo Sport e alle Politiche Giovanili Davide Caretto e della Consigliera al Marketing Territoriale Alessandra Spalluto: “non è stato facile mettere su questa iniziativa in poco più di venti giorni. E’ una sfida che abbiamo deciso di accettare, e insieme al resto dell’Amministrazione Comunale e alle tantissime associazioni del territorio, che ringraziamo per il loro grandissimo impegno e bravura, ci siamo messi al lavoro in tempi record. Pian piano, siamo sicuri che questo evento, che affonda le sue radici nel passato, possa crescere sempre di più: può rivelarsi un’importante operazione di marketing territoriale che può diventare anche volano di sviluppo, non solo per l’indotto che ne consegue ma, anche e soprattutto, per i turisti che potrebbe attrarre. La circostanza che tantissimi imprenditori siano stati vicini all’iniziativa dimostra che il tessuto del nostro Comune già ci crede”.

Fanno eco le dichiarazioni del Sindaco, Alfredo Fina “mi complimento con i tre “pazzi” che hanno deciso sin da subito di cimentarsi nell’organizzazione di questa impresa. Grazie al loro impegno, a quello del resto dell’amministrazione, delle associazioni del territorio, delle istituzioni, dei volontari e degli imprenditori che hanno sostenuto l’iniziativa, potremo dare seguito a ciò che è stato detto qualche mese fa in campagna elettorale: Campi avrà una rassegna di eventi estivi che saranno sicuramente forieri di fermento socio-culturale e, perché no, anche economico per la nostra Comunità. Invito tutti a partecipare e ad avvicinarsi a noi, magari partendo proprio dal Festival Estate, per poter costruire, insieme, la Campi di domani”.