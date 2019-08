Reina Soisbault Cup a Maglie, Italia battuta in semifinale

Si qualificano per le finali Spagna, Gran Bretagna e Ungheria.



Per il secondo anno consecutivo lo storico capitano spagnolo della Fed Cup, Miguel Margets Lobato, porta le sue ragazze alle finali in Francia. Per la squadra iberica composta da Ane Mintegi del Olmo, Marta Custic, Carlota Martinez Cirez, è bastato vincere due singolari contro la Gran Bretagna che si classifica al secondo posto nel girone di qualificazione.

Playoff amaro per l'Italia che è stata superata dall'Ungheria nel doppio decisivo cedendo il posto alle forti magiare tra le quali la Fed Cup Adrienn Nagy. Le azzurrine Elisabetta Cocciaretto, Federica Rossi e Martina Biagianti erano guidate dal capitano Fausto Scolari del Centro Tecnico Federale di Tirrenia.

Si chiude così l'edizione 2019 della semifinale europea della Reina Soisbault Cup di Tennis Europe, svoltasi a Maglie, che ha definito le tre squadre che disputeranno le finali in Francia dal 5 al 7 agosto. Assieme a Spagna, Gran Bretagna e Ungheria si sono qualificate per le finali Francia e Slovacchia dal girone di Most (repubblica Ceca) e Russia, Bielorussia e Turchia dal girone di Arad (Romania).

Questi i risultati finali della giornata:

Carlota Martinez Cirez (Spagna) – Ester Adeshina (Gran Bretagna) 6-3 6-0

Marta Custic (Spagna) – Sonay Kartal (Gran Bretagna) 6-2 3-6 6-3

Elisabetta Cocciaretto (Italia) – Luca Janosi (Ungheria) 6-1 6-2

Adrienn Nagy (Ungheria) – Martina Biagianti (Italia) 6-3 6-3

Dorka Drahota Szabo, Adrienn Nagy (Ungheria) – Elisabetta Cocciaretto, Federica Rossi 7-5 2-6 12-10

Per il presidente del comitato regionale FIT, Francesco Mantegazza: “Anche quest'anno l'organizzazione del Circolo Tennis Maglie si è rivelata all'altezza. Ormai i circoli pugliesi sono sempre più pronti per affrontare manifestazioni di maggiore spessore. La nostra funzione di supporto continua ad avere il suo effetto ma l'attività dirigenziale che i circoli svolgono per organizzare questi tornei è sempre più il fiore all'occhiello per la nostra regione”.

Per il delegato provinciale FIT, Elio Pagliara: “Ancora una volta Maglie è all'attenzione internazionale per l'organizzazione di eventi importanti. Questo ci permette, grazie soprattutto a Maglie, di essere all'altezza di eventi internazionali. Questa è la ciliegina sulla torta di un anno molto felice per il tennis della nostra provincia che vede Maglie come circolo capofila con la serie A1, la B e la serie C maschile, con altri circoli salentini che si sono contraddistinti quest'anno nella partecipazione nei vari campionati a squadre”.

Per il direttore della manifestazione e consigliere regionale FIT, Antonio Baglivo: “Purtroppo quest'anno la nazionale italiana non è riuscita a qualificarsi nonostante il grande impegno in campo. Siamo comunque soddisfatti per la qualità delle squadre partecipanti in queste semifinali e il numeroso pubblico lo ha apprezzato. In tutte le partite le squadre si sono dimostrate di elevato livello tecnico giocando incontri equilibrati e dall'esito incerto fino all'ultimo. Per l'Italia è stato infatti necessario un tie-break per decidere il risultato. Abbiamo assistito alle prestazioni di tre tenniste di sicuro avvenire, l'azzurra Cocciaretto, la spagnola Del Olmo e l'ungherese Nagy che hanno impressionato per il gioco espresso il numeroso pubblico presente. Atlete per altro già convocate nelle rispettive squadre nazionali di Fed Cup.”.

L'attività del Circolo Tennis Maglie continua con lo storico Torneo Open della Canicola al quale, da 55 anni, partecipano i migliori tennisti della regione oltre a tanti altri provenienti da tutta Italia. Il torneo è dedicato anche alle categorie Over.

Il CT Maglie è al lavoro anche per il prossimo campionato di serie A1, unica squadra salentina nella massima serie che inizierà a metà ottobre con la formazione già pronta e la definizione degli ultimi dettagli organizzativi. Da sottolineare la presenza dei nuovi tesserati, il giovane emergente francese Geoffrey Blancaneaux, tra i primi 400 al mondo nella classifica ATP, vincitore del Roland Garros Junior 2016, e l'olandese Sers Jelle.





Circolo Tennis Maglie