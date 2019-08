Infezioni estive, la Asl: “Animali in spiaggia solo a determinate condizioni”

Il direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Lecce (Area Nord), Alberto Fedele, ci spiega che le infezioni, anche quelle che possono essere trasmesse all’uomo da animali domestici (ad esempio la tigna), si evitano rispettando le regole igienico-sanitarie, portando i nostri amici a quattro zampe nelle zone previste dei lidi attrezzati per accoglierli ed evitando troppa promiscuità con l’uomo.

Ci sono regole di convivenza imprescindibili, rispettandole ci si mette al riparo da spiacevoli imprevisti. Si può cominciare mantenendo pulita la spiaggia, evitando di stare troppo al sole o troppo in acqua e rispettando le norme igienico-sanitarie fondamentali. Tra queste c’è la necessità di evitare che gli animali vengano portati sulle spiagge in libertà. Il dottor Fedele ci spiega che ci sono regole imprescindibili per portare i nostri amici a quattro zampe a mare. Piccole regole, piccoli accorgimenti per evitare le infezioni, soprattutto quelle che pullulano in estate. Impossibile pretendere di vivere in un ambiente sempre sicuro ed essere sempre inattaccabili, ma qualche accortezza migliorerà sicuramente le nostre vacanze tenendoci lontani dai guai. In questa intervista troverete tutti i suggerimenti per un’estate più serena.

INTERVISTA AL RESPONSABILE SISP AREA NORD, DOTTOR ALBERTO FEDELE

Dottore, spesso vediamo gli “amici a quattro zampe” circolare liberi per le spiagge con una certa promiscuità, è un’abitudine sana dal punto di vista igienico-sanitario?

“La presenza degli animali sulle spiagge è regolata da un’ordinanza balneare, che ogni anno viene emessa dalla Regione Puglia, alla quale si aggiunge l’ordinanza della Capitaneria di Porto sui comportamenti che devono essere tenuti sulle spiagge. Il senso civico dovrebbe spingere i proprietari degli ‘amici a quattro zampe’ a rispettare le norme igieniche. La convivenza tra uomo e animale può essere proficua solo se si rispettano alcune importanti regole. Inoltre bisogna sempre tenere presente che qualche bambino può fare un gesto inconsulto e spaventare l’animale: quindi è necessario essere forniti di museruola. Ma anche l’animale che fa pipì in spiaggia (o lasciato libero di defecare) diventa un problema: non è il massimo dal punto di vista dell’igiene. Questo tipo di bisogni fisiologici fatti in mare sono meno gravi, perché il mare ha una fortissima capacità di autodepurazione, ma sulla spiaggia diventano un problema igienico importante. Per il resto il nostro mare è pulito, non ci sono problemi dal punto di vista della carica batterica”.

Quindi maggiore responsabilità quando si portano animali in spiaggia?

“Certamente, anche perché noi non sappiamo che tipo di problemi ha quell’animale: alcuni potrebbero essere vettori di infezioni che si trasmettono all’uomo. Sulle spiagge gli animali devono essere tenuti nel modo in cui prescrive l’ordinanza: ci devono essere dei lidi attrezzati, che li possano ospitare nella parte posteriore, come prescritto, evitando pericolose promiscuità. Devono essere allestite delle zone dove gli animali possono stare a proprio agio. Bisogna evitare di tenere cani o altro sui lettini o nelle zone dove si sdraia l’uomo”.

Molti trattano gli amici a quattro zampe come se avessero a che fare con un uomo, ci dormono insieme, si sdraiano al sole insieme...

“Gli animali non devono essere tenuti sui lettini dove si sdraia l’uomo, perché ci sono delle malattie cutanee che dal cane posso passare all’uomo: si pensi alla tigna, per esempio, che è una micosi. L’ordinanza prevede che il cane sia sano per essere portato sulle spiagge, nelle zone dove è previsto tenere gli animali”.

Avere un cane comporta il rispetto di tutta una serie di regole nell’interesse della salute pubblica...

“Non è consentito far girare liberamente il cane in spiaggia: ci sono delle regole che devono essere rispettate. Il cane deve essere sano, in regola con le vaccinazioni, in spiaggia deve essere tenuto con il guinzaglio e la museruola per motivi di sicurezza in una zona destinata agli animali. Invece ogni giorno assistiamo ad animali domestici che vengono liberamente tenuti nei lidi e c’è una tolleranza diversa. Con questo non voglio demonizzare chi ama gli animali e pensa di doverli tenere liberi in questo modo, ma vorrei solo ricordare che ci sono delle regole da rispettare per evitare problemi”.

Regole da rispettare, come anche quelle di mantenere il lido e il mare pulito...

“Esatto, la sporcizia ci si ritorce contro di noi con le infezioni che possiamo contrarre. L’abbandono di rifiuti incontrollato e ancora un grande problema. Una volta che il Comune raccoglie rifiuti e setaccia la sabbia, sarà la natura a disinfettare l’ambiente, ma se non c’è una coscienza civica nessun tipo di pulizia comunale sarà realmente efficace”.

Alcuni pediatri, che hanno in cura piccoli pazienti affetti da impetigine, come ogni estate, si sono lamentati delle spiagge sporche che favorirebbero la diffusione dell’infezione”. Cosa ne pensa lei?

“L’impetigine è un’infezione della pelle: la pelle d’estate è sottoposta a tutta una serie di stress. È chiaro che se ci sono delle microlesioni, punture di insetti, oppure si sta troppo tempo al sole o in acqua, o ci si fa ricoprire sempre di sabbia, la pelle è più suscettibile alle infezioni. Dobbiamo capire, però, che non possiamo vivere in un ambiente sterile: la spiaggia non può essere mai in una condizione di sterilità perfetta. L’asetticità è impossibile in qualsiasi terreno”.

Certo, la non sterilità della sabbia è una condizione normale…

“E normale che la sabbia contenga dei batteri che posso provocare delle infezioni”.

È come se ci si stendesse nella terra?

“È terra sulla quale agiscono fattori di disinfezione naturale: il sole e il mare che la lava. Nel momento in cui arriva un uomo con i suoi calzari, che ha percorso una strada normale, o dopo una pioggia che porta tutto verso il mare, è chiaro che la carica batterica aumenta. Non per questo possiamo pretendere che la spiaggia sia pulita continuamente fino all’eliminazione di tutti i batteri. L’unica cosa che possiamo fare è tenerla nel miglior modo possibile partendo dai nostri atteggiamenti: comportandoci civilmente e stando attenti alle regole igieniche. Sei un bambino scava una buca e si fa seppellire nella sabbia, come spesso avviene per gioco, qualcosa se la deve aspettare. La parte non battuta dal sole contiene più batteri. È normale che un bambino lo faccia, ma dal punto di vista igienico-sanitario non è il massimo che si possa fare”.

Alcuni pediatri suggeriscono di lavare i bambini con la clorexidina una volta che si è stati in spiaggia, lei è d’accordo?

“Sulla questione sarebbe più opportuno sentire un dermatologo, che sarebbe più competente di me e della collega pediatra su queste cose, ma (per quello che ne so io) l’importante è tenere la cute in regola (perché è la nostra barriera). Quindi, non stressiamo la pelle con un’eccessiva esposizione al sole, senza idratarla o stando troppo in acqua, rischiamo di aprire le porte a germi che sono già nell’ambiente”.

Insomma, lei suggerisce meno allarmismo e più rispetto delle classiche regole igienico-sanitarie, vero?

“Esattamente. Bisogna rispettare le regole comportamentali e quelle igienico sanitarie. Se per esempio parliamo di Torre chianca, a ridosso della spiaggia ci sono le dune: non possiamo pensare di disinfestare tutto, anche perché sarebbe inefficace (due minuti dopo, un colpo di vento ricontaminerebbe tutto). Né possiamo pensare che l’uomo possa rimanere costantemente sterile. Sulla cute anche troppe docce fanno male, perché l’acidità della pelle è una barriera contro l’ingresso dei germi. Se i bambini stanno troppo al sole e la pelle non viene idratata, se stanno troppo in acqua e la pelle si macera, se non si usano protezioni, la cute perde le sue capacità di protezione e la barriera che serve a bloccare i germi si indebolisce. Non possiamo pensare di adottare uno stile di vita non corretto e poi pretendere che l’ambiente sia sterile, altrimenti puntiamo il dito sugli altri pur sbagliando noi stessi. Meglio puntare su un ambiente sano senza troppe sostanze chimiche in giro, partendo dal rispetto delle semplici norme igienico-sanitarie e comportamentali in spiaggia”.